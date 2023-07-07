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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Ираке начали расследовать похищение гражданки РФ и Израиля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирака начали расследование похищения гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой, произошедшего в марте этого года в Багдаде, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Багдада.

По словам представителя иракского правительства Басемы аль-Ауади, "правительство Ирака проводит официальное расследование инцидента".

"Учитывая обстоятельства этого дела, его запутанность, официального заявления по этому поводу не будет до тех пор, пока иракское правительство не завершит официальное расследование и не сделает выводы", - сказал он.

Цурковой 36 лет, она училась в Принстонском университете, на своей странице в Twitter она указала, что интересуется темой прав человека. Страница не обновлялась с марта 2023 года.

По данным арабских СМИ, Цуркова длительное время находилась в Багдаде до исчезновения, она взяла интервью у сторонников лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. Кроме того, СМИ сообщают, что Цуркову, предположительно, похитили члены военизированной группировки, имеющей связи с Ираном.

Также власти Израиля заявили, что Цуркова въехала в Ирак по российскому паспорту, и что она неоднократно так поступала ранее.

Источники арабских СМИ полагают, что ее похищение могло быть согласовано с властями Ирана, и что ее могут использовать для обмена пленными с Израилем.

Ирак Иран Израиль
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