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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после плановых испытаний

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Второй энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после плановых испытаний, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

"10 июля в 21:48 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после успешного завершения плановых испытаний режимов расхолаживания реактора в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. Идет поэтапный набор мощности реактора", - говорится в сообщении.

"В соответствии с дальнейшей программой работ на втором энергоблоке будут проводиться динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, с последующей оценкой характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности", - добавили в ведомстве.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства объекта является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал 15,5 млрд кВт/ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, энергоблок был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 25 марта и подключен к электросети Белоруссии 13 мая на мощности реактора 40%, 19 мая она была повышена до 50%. 10-14 июня второй энергоблок временно отключали от электросети для исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора. До отключения энергоблок работал на мощности 75% в рамках начавшегося этапа опытно-промышленной эксплуатации. С 28 июня энергоблок был временно отключен от сети для испытания режимов планового расхолаживания реактора.

В октябре второй блок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В четвертом квартале первый энергоблок станции планируется вывести на повторный планово-предупредительный ремонт.

БелАЭС Белоруссия
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