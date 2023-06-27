Второй энергоблок БелАЭС отключат 28 июня от сети в рамках плановых испытаний

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС 28 июня временно отключат от электросети Белоруссии в рамках программы испытаний, сообщило во вторник Минэнерго республики.

"На втором энергоблоке БелАЭС продолжаются испытания систем и оборудования в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. С 28 июня энергоблок будет отключен от сети для проведения испытаний режимов планового расхолаживания реактора", - говорится в сообщении.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом в Гродненской области, станция построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал 15,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 г. стартовал этап физического пуска, энергоблок был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 25 марта, подключен к электросети Белоруссии 13 мая на мощности реактора 40%, через несколько дней - 19 мая - мощность реактора энергоблока была повышена до 50%. 10-14 июня второй энергоблок временно отключали от электросети для исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора. До отключения энергоблок работал на мощности 75% от номинальной в рамках начавшегося 31 мая этапа опытно-промышленной эксплуатации. В дальнейшем планируется освоение его мощности до 100%. Затем будет проведено комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток и после успешного выполнения этих работ блок будет сдан в промышленную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В четвертом квартале первый энергоблок планируется вывести на повторный планово-предупредительный ремонт.