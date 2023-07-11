В Литве собрались закупить танки для создания дивизии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Литва намерена создать дивизию, предпринимаются действия для закупки танков, заявил журналистам министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Мы заявили, что для создания дивизии необходимы мощности уровня дивизии: огневая поддержка, тяжелая техника, например, танки. Но это, конечно, требует дополнительного финансирования. У нас есть первоначальные оценки, я не буду их сейчас раскрывать, мы представим ее другим ведомствам, но в любом случае такие шаги предпринимаются", - сказал он.

Он не уточнил планы в отношении количества техники, а также не назвал страны, в которых возможны такие закупки.

По оценке Анушаускаса, финансирование обороны Литвы сейчас составляет около 2,9% от ВВП, включая средства, предназначенные для создания военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что для создания дивизии нужно стремиться к финансированию в размере 3%.

"В будущем, конечно, оно должно быть (повышено до 3% - BNS), иначе мы не реализуем наши планы и обязательства. Другие страны движутся в направлении 2%, но нам следует идти дальше", - полагает он.