Белорусские мотострелки проводят занятие с боевой стрельбой близ границы с Литвой

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мотострелки проводят занятие с боевой стрельбой на полигоне близ границы с Литвой, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На Гожском полигоне (располагается около города Гродно - ИФ) у военнослужащих 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят комплексные тактические занятия с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе занятий мотострелковые отделения отработали вопросы блокировки и уничтожения условного противника, установки минных полей строевым расчетом, поражения цели из вооружения БМП-2 и штатного стрелкового оружия.

"Также военнослужащие отработали нанесение огневого поражения с использованием учебного боеприпаса, сбрасываемого с квадрокоптера", - добавили в белорусском военном ведомстве.