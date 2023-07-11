NASA отказалось от миссии Janus по исследованию двойных астероидов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о прекращении работы над миссией аппаратов Janus, в рамках которой предполагалось исследование двойных астероидов.

"После того как отсрочка запуска сделала достижение основных научных целей невозможным для космического аппарата, NASA прекратило миссию Janus и дало указание команде проекта подготовить аппараты к длительному хранению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Два спутника малого размера планировалось отправить к системам двойных астероидов осенью 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в качестве "попутчиков" основной полезной нагрузки - автоматической межпланетной станции Psyche, которая должна была отправиться к астероиду "Психея", расположенному в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Однако при подготовке Psyche к запуску специалисты обнаружили, что программное обеспечение, необходимое для благополучной отправки станции к астероиду, не было достаточно протестировано, поэтому было принято решение отложить запуск. Впоследствии управление решило продолжить миссию станции и назначило новую дату старта на октябрь 2023 года.

По расчётам космического ведомства, если спутники будут запущены вместе с Psyche в новое стартовое окно в октябре, то они не смогут достичь выбранных двойных астероидов. Рассмотрев все возможности использовать аппараты в рамках других миссий и расходы на их проведение в ближайшие несколько лет, NASA решило отказаться от дальнейшей работы над миссией.

В управлении добавили, что "команда проекта завершит работу над двумя аппаратами, прописанную в контракте, и подготовит их к хранению на случай, если финансирование в будущем позволит найти новое применение для аппаратов".