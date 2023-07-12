Китайская ракета с первым в мире метановым двигателем успешно вышла на орбиту

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китайская ракета с первым в мире кислородно-метановым двигателем в среду успешно вышла на орбиту, сообщила компания разработчик LandSpace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 09:00 по пекинскому времени (в 04:00 мск).

Ракета "Чжуцюэ-2" стала первой в истории ракетой с кислородно-метановым двигателем, достигшей орбиты.

14 декабря 2022 года запуск окончился неудачей. Первая ступень отработала штатно, однако неполадки в ходе работы второй ступени привели к аварии.

Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.