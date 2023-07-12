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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Президент США выступит в Вильнюсском университете с обращение к жителям Литвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выступит в среду с речью в Вильнюсском университете.

Как сообщило Вильнюсское самоуправление, попасть на это мероприятие, которое сделают открытым, можно будет в порядке живой очереди, предварительная регистрация проводится не будет.

Историческое выступление главы Белого дома также будет транслироваться на уличные экраны, установленные на входах в двор Вильнюсского университета.

В 2002 году Джордж Буш, тогдашний президент Соединенных Штатов, посетил Литву и выступил с речью на Ратушной площади Вильнюса, где произнес историческую фразу: "Отныне каждый враг Литвы будет считаться врагом США", которая ознаменовала только что полученное Литвой приглашение вступить в НАТО.

Байден принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Перед ее началом он встретился с главой Литвы Гитанасом Науседасом и еще раз подтвердил обязательства США перед НАТО, странами Балтии и Литвой в частности.

США Джо Байден Литва Вильнюсский университет
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