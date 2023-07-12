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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Глава Еврокомиссии не исключает скорого вступления Украины в ЕС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Прогресс Украины в реализации реформ, необходимых для вступления в ЕС, впечатляет, заявила в среду в Вильнюсе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я твердо уверена, что если они (украинцы - ИФ) будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха", - добавила она.

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"Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС (...), прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС", - сказала глава ЕК журналистам.

Об этом она заявила на Вильнюсском саммите НАТО, где примет участие во встрече с лидерами и партнерами Североатлантического союза.

Украине в настоящее время предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, но для того, чтобы начать официальные переговоры о вступлении, Киев должен провести предусмотренные реформы.

ЕК Украина НАТО Урсула фон дер Ляйен
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