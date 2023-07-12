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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Байден отметил важность безопасности Европы для процветания США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в среду заявил, что он за время пребывания на посту главы государства придал новых сил международным альянсам, а также назвал невозможным процветание США без безопасности в Европе.

"Мир меняется, но у нас есть шанс изменить динамику изменений. Вот поэтому на посту президента я уделял столько внимания тому, чтобы перестроить, вдохнуть новую силу в альянсы - краеугольный камень лидерства США в мире", - сказал Байден на выступлении в Вильнюсе.

"За минувшие годы мы возвысили трансатлантическое партнерство до новых высот, подтвердили важность отношений между Европой и США - якоря глобальной стабильности", - продолжил президент.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что без безопасности в Европе невозможно процветание США.

"Мысль о том, что США могут процветать без безопасной Европы, не разумна. Так и есть, это не шутка", - заявил Байден.

При этом президент упомянул работу четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD в составе США, Индии, Японии, Австралии) и приглашение стран Азиатско-Тихоокеанского региона на саммит НАТО второй год подряд, и заявил, что идет работа над "углублением связей между атлантическими и тихоокеанскими демократиями".

Также Байден повторил, что поддержка США Украины "не ослабнет", и будет продолжаться столько, сколько нужно.

Говоря о глобальных вызовах, Байден упомянул климатические изменения и развитие технологий искусственного интеллекта.

Американский лидер выступал в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, который проходил 11-12 июля.

Джо Байден США Европа
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