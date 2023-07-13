В Хельсинки пройдет саммит США и стран Северной Европы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Хельсинки в четверг пройдет первый в истории Финляндии саммит США и стран Северной Европы с участием президента Соединенных штатов Джо Байдена, прибывшего накануне вечером после саммита НАТО в Вильнюсе, сообщают местные СМИ.

Перед началом саммита Байден проведет с президентом Финляндии Саули Ниинистё 40-минутную встречу.

Затем Ниинистё вместе с Байденом примут премьер-министров стран Северной Европы. Во встрече ожидается участие премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Лидеры обсудят вопросы более тесного сотрудничества стран Северной Европы и Соединенных Штатов в областях безопасности, окружающей среды и технологий. Саммит продлится около трех часов. Последняя встреч лидеров США и стран Северной Европы состоялась в Вашингтоне в 2016 году.

Байден станет первым президентом, посетившим Финляндию после визита Дональда Трампа в июле 2018 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Финские СМИ отмечают, что саммит с участием президента США станет подтверждением отказа Финляндии от нейтрального статуса и ее прочного перехода в лагерь коллективного Запада.