Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В Хельсинки пройдет саммит США и стран Северной Европы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Хельсинки в четверг пройдет первый в истории Финляндии саммит США и стран Северной Европы с участием президента Соединенных штатов Джо Байдена, прибывшего накануне вечером после саммита НАТО в Вильнюсе, сообщают местные СМИ.

Перед началом саммита Байден проведет с президентом Финляндии Саули Ниинистё 40-минутную встречу.

Затем Ниинистё вместе с Байденом примут премьер-министров стран Северной Европы. Во встрече ожидается участие премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Лидеры обсудят вопросы более тесного сотрудничества стран Северной Европы и Соединенных Штатов в областях безопасности, окружающей среды и технологий. Саммит продлится около трех часов. Последняя встреч лидеров США и стран Северной Европы состоялась в Вашингтоне в 2016 году.

Байден станет первым президентом, посетившим Финляндию после визита Дональда Трампа в июле 2018 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Финские СМИ отмечают, что саммит с участием президента США станет подтверждением отказа Финляндии от нейтрального статуса и ее прочного перехода в лагерь коллективного Запада.

Хельсинки Финляндия США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июля

Американские СМИ заявили о китайских кибератаках на электронную почту госдепа

Американские СМИ заявили о китайских кибератаках на электронную почту госдепа

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов становиться глобальным альянсом

На судне, которое может быть связано с ЧП на "Северных потоках", нашли следы взрывчатки

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

G7 обещает развивать оборонную промышленность Украины и делиться с ней разведданными

Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });