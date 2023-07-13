Amazon возглавил рейтинг самых дорогих IT-брендов в мире

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Amazon возглавляет рейтинг самых дорогих технологических брендов, несмотря на падение его стоимости за минувший год на 14,6%, до $299,3 млрд. Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Brand Finance.

Бренд Apple, занимавший первую строчку в прошлогоднем рейтинге, опустился на второе место. Его стоимость за год упала на 16,2%, до $297,5 млрд.

Третье место занимает бренд Google ($281,4 млрд).

Китайской Huawei удалось остаться в десятке самых дорогих технологических брендов, несмотря на сложности, связанные с глобальной политической конъюнктурой, дефицитом полупроводниковых компонентов и падением спроса на смартфоны во всем мире. Проблемы наиболее серьезно ударили по операциям Huawei в сфере потребительских устройств, однако другие направления бизнеса компании, включая корпоративный сегмент и выпуск оборудования для сетей связи, показали довольно хорошие результаты.

Стоимость бренда Huawei за минувший год снизилась на 38% до $44,3 млрд.

Самым быстрорастущим технологическим брендом в этом году оказалась японская IT-компания NTT DATA (+55%, $8,9 млрд). Второе место по темпам роста заняла социальная сеть LinkedIn – стоимость бренда увеличилась на 49%, достигнув отметки в $15,5 млрд.