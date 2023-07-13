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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Индия планирует купить у Франции 26 истребителей Rafale и три подлодки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Совет по оборонным закупкам кабмина Индии одобрил предложение закупить у Франции 26 истребителей Rafale и три дизельных подводных лодки типа "Скорпен", сообщают в четверг западные СМИ.

В индийском Минобороны уточнили, что Индии и Франции еще только предстоит определить сумму сделки.

О планах Индии на французские вооружения стало известно на фоне стартовавшего в четверг двухдневного визита индийского премьера Нарендры Моди в Париж.

СМИ напоминают, что Индия ранее закупила у Франции за $2,29 млрд шесть подводных лодок типа "Скорпен", причем они еще не все поступили индийской стороне. Кроме того, Индия ранее уже приобретала истребители у Франции в 1980-х годах – Mirage 2000, которые до сих пор стоят на вооружении индийских ВВС.

Индия Франция
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