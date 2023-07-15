В Италии на масштабную акцию протеста вышли сотрудники аэропортов

Забастовка может затронуть около 250 тысяч пассажиров

В миланском аэропорту Линате Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Масштабная забастовка персонала аэропортов проходит в субботу в Италии, сообщает местное телевидение.

Акция протеста стартовала в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве) и продлится до 18:00 (19:00 по Москве). Участники забастовки требуют пересмотреть оплату их труда.

Ожидается, что в стране отменят многочисленные рейсы, от чего пострадают около 250 тыс. пассажиров.

О забастовке было известно заранее, и поэтому авиакомпании во многих случаях заранее проинформировали пассажиров о задержках или отменах их рейсов.