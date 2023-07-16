Спикер Палаты представителей США Маккарти запланировал визит в Японию в сентябре

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти посетит Японию с официальным визитом в сентябре. Об этом пишет Kyodo со ссылкой источники в дипломатических кругах.

Собеседники издания рассказали, что Маккарти планирует встретиться с премьером Японии Фумио Кисидой и со своим коллегой Хироюки Хосодой. Поездка в Японию станет для американского чиновника первым визитом в азиатскую страну с момента вступления в должность. Ожидается, что в ходе визита Маккарти подтвердит сотрудничество Вашингтона и Токио.

Kyodo сообщает, что Хосода и Маккарти также встретятся в Вашингтоне в конце июля. Американский визит Хосоды станет его первой поездкой в США после получения поста спикера Палаты представителей Японии.