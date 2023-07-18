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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле

Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Выход кораблей ТОФ из базы во Владивостоке
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота России вышли из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении в Японском море, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое пройдёт в июле в акватории Японского моря", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ во вторник опубликовало кадры выхода кораблей из Владивостока.

На учении Российскую Федерацию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

"Несколькими днями ранее из порта Циндао в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны Китая сообщило, что в учении будет также задействована авиация. По словам китайских военных, маневры направлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей".

По данным Минобороны Китая, учение пройдет "на северном театре военных действий в центральной части Японского моря".

Китайское министерство заявляло, что целью учений является "повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями, а также совершенствование способностей совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности".

Россия и Китая регулярно проводят совместные военно-морские учения, а также совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июле военно-морскую базу Шанхай ВМС Китая посетил отряд кораблей Тихоокеанского флота - корветы "Громкий" и "Совершенный", танкер "Печенга".

В начале июля Пекин посетил главком ВМФ РФ Николай Евменов. Он провел переговоры с министром обороны КНР Ли Шанфу. Минобороны РФ сообщало, что в программе визита Евменова было посещение китайских верфей, военно-морских баз и военно-морских учебных заведений в городах Циндао и Шанхай.

ВМФ РФ Владивосток Японское море Китай
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