Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Номинация на транзит газа через Украину во вторник снова вышла на максимальный технически возможный уровень (с учетом введенных Киевом односторонних ограничений) после снижения в выходные и понедельник.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. В понедельник показатель был 39,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 18 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе в понедельник немного скорректировалась. Ветряки обеспечили 16,7% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В выходные их вклад поднимался выше 20%. С начала месяца средний показатель был около 15%.

Спотовая цена в Европе в пятницу и понедельник снижалась до $290 за тысячу кубометров, во вторник с утра котировки восстановились до $300.

Ширится разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $424; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $361.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 81,81% – это на 15 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 16 июля (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,38 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

В "Газпроме", однако, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работали со средней производительностью 63%, с начала июля средняя загрузка составляет лишь 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,5 млрд куб. м – это чуть меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране 61%, что на 14 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.