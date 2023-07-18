Таиланд с начала 2023 года принял 815 тыс. российских туристов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд в первом полугодии, с 1 января по 12 июля королевство посетили более 815 тыс. россиян, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Первое место по числу иностранных туристов заняла Малайзия, откуда приехали 2,2 млн туристов. На втором месте Китай - 1,6 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Россия, которая заняла первое место среди неазиатских стран.

Также в первую пятерку вошли Южная Корея (812,2 тыс.) и Индия (808,6 тыс.).

Общий иностранный турпоток в Таиланд с января до первой половины июля составил 13,8 млн, это уже больше числа гостей, посетивших королевство за весь прошлый год (11,2 млн). В 2019 году страна приняла порядка 40 млн иностранных туристов, из них российских - 1,47 млн.