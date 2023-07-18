Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Таиланд с начала 2023 года принял 815 тыс. российских туристов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд в первом полугодии, с 1 января по 12 июля королевство посетили более 815 тыс. россиян, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Первое место по числу иностранных туристов заняла Малайзия, откуда приехали 2,2 млн туристов. На втором месте Китай - 1,6 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Россия, которая заняла первое место среди неазиатских стран.

Также в первую пятерку вошли Южная Корея (812,2 тыс.) и Индия (808,6 тыс.).

Общий иностранный турпоток в Таиланд с января до первой половины июля составил 13,8 млн, это уже больше числа гостей, посетивших королевство за весь прошлый год (11,2 млн). В 2019 году страна приняла порядка 40 млн иностранных туристов, из них российских - 1,47 млн.

Таиланд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

В нескольких странах Европы вспыхнули природные пожары из-за аномальной жары

В нескольких странах Европы вспыхнули природные пожары из-за аномальной жары

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

В Израиле начались массовые протесты против судебной реформы

В Израиле начались массовые протесты против судебной реформы

США сообщили о новом инциденте с американским самолетом в небе над Сирией

Что случилось этой ночью: вторник, 18 июля

Россия и Китай проведут военно-морские учения в Японском море в июле

Россия и Китай проведут военно-морские учения в Японском море в июле

США не считают эффективным вывоз зерна из Украины по суше

Блинкен пообещал искать замену зерновой сделке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });