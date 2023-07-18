Банк Италии допустил, что инфляция в Европе замедлится быстрее ожиданий ЕЦБ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замедление темпов роста потребительских цен в Европе может произойти быстрее, чем прогнозирует Европейский центральный банк, благодаря снижению стоимости энергоносителей, полагает глава Банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Иньяцио Виско.

Хотя базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоресурсы) упорно остается на высоком уровне, сырьевые товары, в том числе природный газ, дешевеют, заявил он агентству Bloomberg в кулуарах встречи министров финансов G20 в Индии.

"Поскольку мы наблюдаем существенное снижение цен на энергоносители, мы должны ожидать, что это будет отражаться и на базовой инфляции в ближайшие месяцы, особенно к концу года, - отметил Виско. - ЕЦБ прогнозирует, что к концу 2025 года будет 2%, но мне кажется, что этот уровень может быть достигнут быстрее".

Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ поднимет базовую процентную ставку до 4% годовых с нынешних 3,5%. В том числе ожидается подъем на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. При этом возникают опасения, что слишком высокие ставки могут навредить экономике.

"Существует риск переборщить, и я думаю, что мы должны быть осторожны, - сказал Виско. - Есть также риск, что мы можем сделать слишком мало, поэтому необходимо действовать сбалансированно и принимать решения на основе поступающей информации".

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ожидает еще одного повышения ставки в этом месяце и что любое ее изменение в сентябре будет зависеть от статданных.

Член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот также полагает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики осенью не является предрешенным.

"Я думаю, что в июле это необходимо", - сказал он. Но, по его словам, в дальнейшем повышение ставки "в лучшем случае возможно, но ни в коем случае не гарантировано".