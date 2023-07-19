Тысячи авторов в США потребовали от создателей нейросетей компенсаций за использование их работ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 8 тысяч авторов подписали обращение к лидерам технологических компаний, включая Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc. Они попросили не использовать их работы для тренировки систем искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения или компенсаций.

Обращение опубликовано Гильдией авторов, крупнейшей в США профессиональной организацией писателей. Свои подписи под ним оставили такие писатели, как Джеймс Паттерсон, Маргарет Этвуд и Джонатан Франзен, сообщает газета The Wall Street Journal.

Авторы отмечают в письме, что ИИ-системы "имитируют и механически повторяют" их язык, стиль, истории и идеи.

"Миллионы книг, статей, очерков и стихов, защищенных авторским правом, стали "пищей" для нейросетей, бесконечной пищей, за которую никто не платит, - говорится в обращении. - Вы тратите миллиарды долларов на разработку ИИ-технологий. Было бы справедливо заплатить нам за использование наших произведений, без которых искусственный интеллект был бы банальным и исключительно ограниченным".

Среди других адресатов обращения авторов – International Business Machines, а также OpenAI, разработчик популярного чат-бота GPT, а также Stability AI.

Для обучения нейросетей, в том числе чат-ботов GPT и Bard (разработан Google), используются крупные объемы текстовых данных из интернета. При этом часто неизвестно, имеют ли компании право использовать те или иные данные, отмечает WSJ.

В прошлом месяце газета писала, что представители крупных медиа изучают, в какой степени их контент используется для обучения нейросетей, и обсуждают возможность создания коалиции для совместного решения проблем, связанных с влиянием ИИ-решений на отрасль.