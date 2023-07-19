Шторм привел к гибели как минимум трех человек в Хорватии и Словении

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мощный шторм принес сильный ветер и проливные дожди в Хорватию и Словению, из-за чего погибли не менее трех человек, сообщает в среду Associated Press.

Два человека погибли в хорватской столице Загребе из-за падения дерева, еще один также скончался из-за падения дерева в районе озера Блед в Словении. Несколько человек в обеих странах получили травмы.

В районе Загреба около 16:00 по местному времени (17:00 по московскому) потемнело небо и начались сильные дожди, которые привели к наводнениям. Погодные условия вызвали сбои в работе городского транспорта, отключение электроэнергии и блокировку дорог из-за поваленных деревьев.

Экстренные службы Хорватии попросили жителей обращаться к ним только "в опасных для жизни ситуациях", так как им поступало слишком много звонков от паникующих граждан.

В соседней Словакии сильный ветер валил на землю деревья и срывал крыши с домов. Власти сообщили, что десятки тысяч человек остались без электричества.

Шторм пришел в две страны после волны аномальной жары, которая накрыла Европу.