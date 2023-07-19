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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В ВОЗ предупреждают о повышенной нагрузке на систему здравоохранения из-за жары

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Установившаяся в ряде регионов мира аномально жаркая погода приводит к значительному увеличению нагрузки на системы здравоохранения, заявили в среду в ВОЗ.

"Чрезвычайно жаркая погода оказывает возросшее давление на системы здравоохранения", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

Он отметил, что жара зачастую усугубляет ранее существовавшие у людей проблемы со здоровьем и приводит к преждевременной смерти и инвалидности. По его словам, наибольшую опасность такая погода представляет для пожилых, детей, а также малоимущих.

Гендиректор организации указал, что ВОЗ вместе с Всемирной метеорологической организацией работает над оказанием поддержки стран, которые столкнулись с аномальной погодой.

Ранее сообщалось, что аномальная жара продолжает доставлять неудобство жителям ряда стран южной Европы, в частности Испании и Италии. Температура воздуха на Сицилии днем в среду приблизилась к 47 градусам по Цельсию, самый высокий показатель был зафиксирован в Агридженто и Трапани. Службы здравоохранения острова сообщают об увеличении на 20% числа обращений граждан в больницы. Как минимум в 20 городах Италии продолжает действовать введенный властями повышенный уровень опасности из-за жары. Речь идет, в том числе о Риме, Флоренции и Болоньи.

Испанские метеорологические службы в среду сообщили о том, что средняя температура прибрежных вод побила рекорд для этого времени года. Так, вода в среднем прогрелась до 24,6 градуса по Цельсию, что на 2,2 градуса выше, чем средний показатель для этого времени.

Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ
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