Лидеры США, Японии и Южной Кореи встретятся в Кэмп-Дэвиде в августе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель, а также премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут трехсторонний саммит в США 18 августа, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры трех стран решили провести встречу в загородной резиденции американского президента Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Источники агентства уточнили, что саммит состоится 18 августа.

Тем временем администрация президента Южной Кореи сообщила журналистам, что саммит состоится в Соединенных Штатах "где-то в августе". Точная дата и место будут объявлены вскоре после согласования между тремя сторонами.

Отмечается, что идея провести встречу была предложена Байденом в ходе саммита G7, состоявшегося в японской Хиросиме в мае.