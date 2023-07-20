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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Попытки атаки штурмовых групп вооружённых сил Украины (ВСУ) сорваны в районе Серебрянского лесничества на территории Луганской народной республики экипажами российских вертолётов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества экипажи вертолётов армейской авиации сорвали попытки атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Савчук.

Он сообщил, что на сватовском направлении "огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск".

"Бомбардировочная авиация нанесла четыре бомбовых удара по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника в районах Новоегоровка, Невское, Терны. В течение дня уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, орудие Д-30, 120-мм миномёт, два беспилотных летательных аппарата", - сообщил Савчук.

На красно-лиманском направлении, сказал он, "экипажи штурмовиков Су-25 группировки войск "Центр" нанесли удары, применив неуправляемые авиационные ракеты С-25 по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника".

Луганск Луганская Народная Республика ВСУ
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