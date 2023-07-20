Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Австралия вводит санкции против 35 организаций РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов РФ, а также 10 физических лиц из России и Белоруссии, сообщает австралийский МИД.

В миреАвстралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млнАвстралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млнЧитать подробнее

"Введенные санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России", - говорится в заявлении, подготовленном помощником главы внешнеполитического ведомства Томом Уоттсом.

Уточняется, что в санкционный список внесены российские компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование вооруженным силам страны, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов. Кроме того, под ограничения попали крупнейшие оборонные предприятия РФ, включая производителя военных вертолетов "Вертолеты России" и его генерального директора Николая Колесова.

Среди физлиц санкции введены, в том числе против первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В санкционном списке также указаны "высокопоставленные белорусские военные чиновники".

Как отмечает МИД Австралии, ограничительные меры были приняты в тщательной координации с международными партнерами.

"Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии сотрудничеству с партнерами для поддержания давления на Россию и тех, кто поддерживает ее", - заявила глава министерства Пенни Вонг.

Австралия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: четверг, 20 июля

Лидеры США, Японии и Южной Кореи встретятся в Кэмп-Дэвиде в августе

Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Что произошло за день: среда, 19 июля

Новые температурные рекорды фиксируются в Европе

Новые температурные рекорды фиксируются в Европе

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Финляндия отзывает согласие на работу российского генконсульства в Турку

Финляндия отзывает согласие на работу российского генконсульства в Турку

Польша не намерена снимать эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины

Польша не намерена снимать эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });