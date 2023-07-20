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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

ЕС согласовал с Латинской Америкой использование аргентинского названия Мальвинских островов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Дипломатическим триумфом для Аргентины назвали в Буэнос-Айресе решение ЕС поддержать аргентинскую декларацию о названии Мальвинских островов, за которые аргентинцы и британцы вели войну в 1982 году и которые в Великобритании называют Фолклендскими.

В Буэнос-Айресе отметили, что ЕС впервые официально признал позицию латиноамериканских стран по этим островам, основанную на диалоге и уважении международного права.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что "Буэнос-Айрес и далее надеется развивать диалог с ЕС по вопросу о Мальвинских островах".

"Британские дипломаты обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой прояснить позицию ЕС по этому вопросу, однако в руководстве им ответили: "Это согласовано 27 членами ЕС с Содружеством государств Латинской Америки и Карибского бассейна", напомнив, что Великобритания в ЕС не входит", - пишет The Financial Times.

В британском внешнеполитическом ведомстве между тем заявили: "Власти Аргентины могут лоббировать все, что хотят, но это не изменит факта - Фолклендские острова принадлежат Великобритании. И это ясная воля людей, которые живут на этих островах. Десять лет назад 99,8% проголосовавших островитян заявили о желании остаться в составе британской семьи".

Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские/Мальвинские острова, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины, однако Буэнос-Айрес продолжает считать их аргентинской территорией.

Аргентина ЕС Великобритания Мальвинские острова Фолклендские острова
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