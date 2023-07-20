Полиция ФРГ в поиске украденных кельтских монет нашла переплавленное золото

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Германии полицейские, которые расследуют кражу из Кельтско-римского музея в Манхинге (Бавария) 483 золотых кельтских монет из музея немецкие полицейские обнаружили 18 комков переплавленного золота, сообщает AP. Задержаны четверо подозреваемых.

Кража была совершена 22 ноября 2022 года. Воры отключили музей от связи, перерезав кабели, вырубили местные сети и незаметно проникли в музей, где провели девять минут. Украденные монеты датируются примерно 100 годом до нашей эры, археологи нашли их в Манхинге на месте древнего поселения в 1999 году.

В полиции заявили, что смогли найти подозреваемых благодаря ДНК, оставленному на предмете рядом с музеем, сам предмет не называется. Трое из них связаны с серией взломов с проникновением в Германии и Австрии в период с 2014 по 2022 годы.

Кражу расследовала полиция Баварии. Подозреваемых задержали в окрестностях Шверина (Мекленбург-Передняя Померания). Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн назвал их профессиональными ворами, а их задержание - выдающимся успехом следствия. На подозреваемых полицию вывел образец ДНК, обнаруженный не некоем предмете рядом со зданием музея.

Замначальника управления государственной уголовной полиции Баварии Гвидо Лиммер сообщил журналистам, что полиция изучает 18 кусочков расплавленного золота, обнаруженного на этой неделе. Эксперты считают, что каждый из них состоит из четырех украденных монет.

Министр культуры Баварии Маркус Блюм выразил надежду на то, что оставшиеся монеты все еще могут быть целы.

"Мы знаем, что около 70 золотых монет, судя по всему, были бесследно утрачены... Но это означает, что все еще есть надежда на то, что, возможно, мы сможем найти оставшиеся золотые монеты", - заявил он.

Троих из задержанных следствие связывает с 11 аналогичных краж из разных учреждений, совершенных в Германии и Австрии в период с 2014 года. Это инженер по телекоммуникациям, бухгалтер, менеджер магазина и сотрудник компании, занимающейся сносом зданий. Они находятся под стражей. На допросах они пока ничего не рассказали.

Обвинения задержанным еще не предъявлены. Им могут вменить групповую кражу со взломом, за которую их могут приговорить к реальным срокам до десяти лет.