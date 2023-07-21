Во Флориде собрались 140 похожих на Эрнеста Хемингуэя мужчин для конкурса двойников автора

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Почти 140 бородатых мужчин, похожих на Эрнеста Хемингуэя, собрались в Ки-Уэсте, доме покойного писателя 1930-х годов, чтобы принять участие в конкурсе двойников Хемингуэя, который начался в четверг вечером. Об этом сообщает Associated Press.

Этот конкурс является частью ежегодного фестиваля "Дни Хемингуэя", который посвящен литературному таланту и полной приключений жизни писателя, лауреата Нобелевской премии.

В годы своего пребывания в Ки-Уэсте Хемингуэй ряд написал классических произведений, в том числе "Иметь и не иметь" и "По ком звонит колокол".

Трехдневный конкурс двойников проводится в баре Sloppy Joe's, где Хемингуэй часто проводил время с местными друзьями и литераторами.

Под пристальным наблюдением судейской коллегии, состоящей из предыдущих победителей, конкурсанты по очереди произносят речь и проходят по сцене.

Многие из них претендуют на победу не первый год и приводят на фестиваль группы поддержки, и большинство пытаются скопировать образ и внешность, принятые Хемингуэем в последние годы его жизни.

Второй предварительный тур конкурса назначен на пятницу, 21 июля, в 124-ю годовщину со дня рождения Хемингуэя, а победитель 2023 года будет выбран в субботу вечером.

Дни Хемингуэя продлятся до воскресенья с различными мероприятиями, включая пародию на корриду, которой Хемингуэй уделил внимание в своем творчестве, уличную ярмарку и турнир по ловле марлина, который должен напомнить о страсти автора к рыбалке.