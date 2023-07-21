Глава МИД Турции не считает правильным решать вопросы по зерновой сделке без РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Анкара настаивает на участии Москвы в дальнейших переговорах по зерновой сделке, так как иные пути могут создать угрозы в области безопасности, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Анкара считает необходимым привлечь РФ к переговорам по зерновой сделке. Велика вероятность, что попытки решить вопрос иным путем создадут угрозы в области безопасности", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Венесуэлы, его слова приводит агентство Anadolu.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники будут искать способы заменить черноморскую зерновую инициативу.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки.

Черноморскую зерновую инициативу заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца. Срок истек 17 июля.