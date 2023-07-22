Саперы ВМС Британии учат украинских военных обезвреживать мины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Специалисты военно-морских сил Великобритании обучают украинских саперов находить и безопасно обезвреживать мины и другие взрывные устройства.

Для подготовки используется отдаленное озеро Лох-Эве на северо-западе Шотландии, сообщается на сайте британских ВМС. Украинских специалистов учат обезвреживанию взрывоопасных предметов: бомб, мин-ловушек и минных заграждений в городах, полях, на реках и озерах.

Отмечается, что тренировка украинских саперов осуществляется уже в течение 12 месяцев, "это лишь один из элементов широкой приверженности Соединенного Королевства обучению и поддержке Украины в противостоянии (...) России".

В обучении принимали участие специалисты из Соединенных Штатов, Франции, Бельгии, Грузии, уточнили в ведомстве.