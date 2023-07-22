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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Эксперимент на МКС поможет планировать межпланетные полеты и создавать космические базы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Результаты проводимого на Международной космической станции (МКС) эксперимента "БТН-Нейтрон" помогут при планировании будущих межпланетных полетов и построении обитаемых баз в Солнечной системе, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

По данным госкорпорации, в задачи эксперимента входит: построение физической модели формирования частиц во время солнечных вспышек, создание модели фона нейтронов около МКС при различных условиях полета, а также фиксация космических гамма-всплесков.

Также сообщается, что целью исследования является "разработка физической модели нейтронного альбедо (характеристика диффузной отражательной поверхности - ИФ) атмосферы Земли с учетом гелио- и геофизической обстановки, эффектов долготы и широты точки измерения, времени суток, условий освещенности и состояния атмосферы".

В "Роскосмосе" отметили, что телескоп, установленный на внешней поверхности служебного модуля "Звезда", с 2007 года непрерывно измеряет компоненты радиационного фона вокруг станции.

"Это позволило анализировать изменения на протяжении полного солнечного цикла, который длится 11 лет", - сообщили в госкорпорации.

В России идет подготовка к запуску в августе 2023 года межпланетной станции "Луна-25".

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции.

4 октября 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

МКС Роскосмос
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