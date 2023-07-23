Запуск "Союза МС-25" с белорусской космонавткой запланирован на 13 марта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон отправятся к Международной космической станции (МКС) в марте следующего года на корабле "Союз МС-25", сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Запуск корабля "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, "ожидается, что Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Трейси Дайсон продолжит полет на станции".

В "Роскосмосе" сообщили, что сегодня две представительницы из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов, где их представят руководству ЦПК и они начнут подготовку по программе участников космического полета.

"Подготовка займет восемь месяцев и будет включать, в частности, изучение систем пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, тренировки экипажа по действиям в случае нештатной посадки в различных климатогеографических зонах", - сообщили в госкорпорации.

29 мая ЦПК опубликовал данные, где сообщается, что в состав миссии ЭП-21 в качестве командира экипажа указан космонавт Новицкий, участником космического полета - Василевская, в качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт NASA Трейси Дайсон.

Дублерами экипажа станут космонавт Иван Вагнер, белорусская космонавтка Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Рой Петтит.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".