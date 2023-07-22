Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии.
Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер".
Основным видом деятельности ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявлено "управление недвижимым имуществом".
Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (РФ), руководителем - Пригожин Евгений Викторович.