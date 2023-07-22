Китайская ракета "Церера-1" вывела на орбиту два спутника

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Церера-1" частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на низкую околоземную орбиту два спутника, сообщила компания в субботу.

Запуск ракеты был осуществлен в 13:07 по Пекинскому времени (8:07 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

На орбиту были успешно выведены экспериментальный аппарат "Цянькунь-1", оснащенный гиперспектральными камерами, и спутник дистанционного зондирования Земли "Тайань", использующий технологию блокчейн.

Этот запуск стал шестым успешным запуском подряд для компании, что является рекордом для частных аэрокосмических предприятий Китая. Всего, по данным компании, в текущем году планируется осуществить 8-10 запусков ракеты этой серии.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.