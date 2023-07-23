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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Более десяти человек стали жертвами поджога бара в Мексике

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате поджога бара в городе Сан-Луис-Рио-Колорадо в мексиканском штате Сонора погибли 11 человек, еще четверо получили ожоги, их госпитализировали. Об этом сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По версии прокуратуры, подозреваемый - молодой мужчина, которого в нетрезвом состоянии выставили из заведения из-за неуважительного отношения к посетительницам бара. После этого он вернулся и бросил в помещение емкость с зажигательной смесью, что вызвало пожар.

Среди погибших четыре женщины, уточнили в надзорном ведомстве. Ведется поиск подозреваемого, добавили в прокуратуре.

Мексика
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