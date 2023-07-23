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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Жертвами теракта на юго-востоке Ирана стали четверо полицейских

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников дорожной полиции были убиты в воскресенье в результате вооруженного нападения террористической группы в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру региона.

Агентство приводит имена жертв террористической атаки, отмечая, что нападение произошло на пути из Хаша в Тафтан.

"В этой террористической атаке были убиты Мехди Аллахпур, Реза Эсмаили, Мухаммад Реза Шейхи и Хасан Вахиди из дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Силовые структуры страны ведут поиски преступников.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Систан и Белуджистан - одна из 31 провинций Ирана, расположенная на юго-востоке страны в приграничном с Афганистаном и Пакистаном районе.

Иран
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