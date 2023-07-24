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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Киргизии введен режим ЧС в сфере энергетики

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики", соответствующий режим введен до конца 2026 года, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"В целях принятия экстренных мер по выводу Киргизии из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления с 1 августа 2023 до 31 декабря 2026 вводится режим чрезвычайной ситуации", - говорится в документе.

Кабинету министров республики в недельный срок поручено предоставить министерству энергетики право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики.

Кроме того, министру энергетики предоставляется исключительное право на период действия режима чрезвычайной ситуации в оперативном порядке осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технического надзора, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования.

С 1 сентября Минэнерго должно инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенных под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов.

Государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешено закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации.

Садыр Жапаров Киргизия
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