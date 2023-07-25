Twitter в ближайшие месяцы добавит финансовый функционал

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter, меняющая название на X.com, расширит свой функционал и станет также финансовым хабом, пишет MarketWatch со ссылкой на владельца платформы Илона Маска.

"В ближайшие месяцы мы добавим комплексный обмен информацией и возможность управлять всем вашим финансовым миром. В этом контексте название Twitter неактуально", - написал Маск в своем сервисе микроблогов.

Twitter в понедельник сменила логотип на латинскую букву "икс". Теперь она отображается на сайте вместо привычной голубой птицы.

Ранее Маск написал в своем аккаунте, что теперь на сайт можно попасть через адрес X.com. Кроме того, он заявил, что "скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами".