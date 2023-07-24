Twitter сменил логотип

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter в понедельник сменила логотип на латинскую букву "икс".

Теперь на сайте вместо привычного логотипа с голубой птицей отображается буква "икс". Также ее можно наблюдать на изображении профиля владельца соцсети Илона Маска и официального аккаунта сети.

Сам Маск опубликовал фотографию с проекцией символа на здании с подписью "наш офис сегодня ночью".

Ранее Маск написал в своем аккаунте, что теперь на сайт можно попасть через адрес X.com, а также сообщил, что в скором времени сайт сменит логотип на временный.

В воскресенье сообщалось, что Маск был готов изменить логотип соцсети, если ему предложат интересный альтернативный вариант. Он заявил, что "скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами".