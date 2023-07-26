На Филиппинах 16 тысяч человек эвакуировались из-за тайфуна "Доксури"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тайфун "Доксури" принес сильный ветер и проливные дожди в северные провинции Филиппин, из-за чего на острове Фуга из прибрежной зоны вынуждены были эвакуироваться 15 843 человек, сообщает АР со ссылкой на заявления чиновников.

Порывы ветра срывают крыши с домов, рвут линии электропередачи. Расположенные в низинах деревни затопило. Школы и предприятия закрыты из соображений безопасности. По предварительным данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и еще двое получили травмы, передает CNN. Как подсчитали в агентстве, стихийное бедствие затронуло по всей стране около 180 000 человек.

"Наши северные прибрежные города уничтожаются. Я получаю сообщения о том, что тонкие крыши сносит ветром, а наводнения не проходят, скорее всего, из-за штормового нагона", - рассказал агентству губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба. Он выразил тревогу в связи с тем, что тайфун может нанести серьезный урон кукурузным и рисовым фермам, которые и так пострадали от длительной засухи.

Как минимум четыре города в провинции остались без электричества и шесть мостов оказались заблокированы.

В других северных провинциях тысячи человек также были вынуждены эвакуироваться.

Тайфун немного ослаб, однако все еще несет огромную опасность. Скорость ветра в нем достигает 175 км/ч с порывами ветра до 240 км/ч. В погодном бюро страны сообщили, что в среду в северных провинциях ситуация не изменится.

"Доскури"- название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Уже три тайфуна получали это имя.