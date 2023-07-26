В Пхеньяне празднуют 70-летие окончания Корейской войны

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию окончания Корейской войны, сообщает в среду агентство ЦТАК.

Он возложил цветы к кладбищу участников Отечественной освободительной войны. Его сопровождал, в частности, глава Минобороны страны Кан Сун Нам.

Северокорейский лидер обратился с речью, в ходе которой почтил память погибших и назвал события 27 июля 1953 года "чудом", которое "представляет собой историческую большую победу, которая нанесла американским империалистам вечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну".

Ким Чен Ын пообещал, что КНДР - "самое достойное и самостоятельное в мире могучее государство - будет навеки продвигаться вперед от победы к победе".

Между тем ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на источники писало, что Северная Корея может провести военный парад, посвященный 70-летию подписания перемирия в Корейской войне, уже в полночь среды. Отмечалось, что на параде, вероятно, будут показаны межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и тактическое ядерное оружие.

Согласно ЦТАК, 27 июля в КНДР пройдут торжественные мероприятия, на которые приглашены ветераны военных действий и "заслуженные работники военных лет".

Ранее сообщалось, что российская военная делегация во главе с министром обороны РФ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Также Северную Корею посетит военная делегация из Китая.

В Южной Корее тоже предусмотрены мероприятия по случаю годовщины перемирия. По сообщению агентства "Ренхап", церемония по случаю 70-й годовщины этого события пройдет в четверг в городе Пусан.