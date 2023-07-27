Глава МИД КНР заявил, что роль Турции на международной арене должна быть значительнее

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что КНР поддерживает независимую политику Турции, а ее роль на международной арене должна быть более значительной, сообщил китайский МИД.

"Китай поддерживает стремление турецкой стороны встать на путь развития, соответствующий ее собственным национальным условиям, защищать национальную независимость, суверенитет и законные права и интересы, выступает за то, чтобы она играла более важную роль на региональной и международной арене, и против вмешательства любой силы во внутренние дела Турции", - приводятся в сообщении слова Ван И.

Он высказался в пользу дальнейшего сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как энергетика, образование, культура и других, заявил, что Китай готов наращивать импорт из Турции высококачественных турецких товаров, "поддерживать компании двух стран в области взаиморасчетов в местных валютах".

Китайский министр заявил о готовности к сотрудничеству с новым турецким правительством "для укрепления стратегического взаимного доверия, стратегической координации", а также о "твердой поддержке друг друга в защите основных интересов и стабильности национальной безопасности, содействия китайско-турецким отношениям стратегического взаимодействия".

Как информирует МИД КНР, Фидан заверил, со своей стороны, что "турецкая сторона придает большое значение развитию отношений с Китаем, не согласна с "теорией угроз", проистекающих от развития китайской экономики, науки и технологий, выступает против очернения и сдерживания развития Китая и не допускает деятельности, подрывающей территориальную целостность Китая".

Отдельно китайский МИД сообщил о встрече Ван И с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что "Турция и Китай являются странами с глобальным влиянием, и важность сотрудничества между двумя странами выходит за рамки двусторонних отношений".

"Турецкая сторона придерживается принципа "одного Китая" и считает, что развитие Китая не представляет угрозы. Она готова к тесным обменам с Китаем на высоком уровне", - приводятся в сообщении слова Эрдогана.