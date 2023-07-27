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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским телекоммуникационным спутником Jupiter 3 компании EchoStar, планировавшийся в четверг по московскому времени, отменен за минуту до старта, сообщила разработчик носителя SpaceX.

О причинах не сообщается. Новая попытка запуска со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде будет предпринята через сутки.

Спутник весом 9,2 тонны является самым тяжелым в мире. Аппарат, который будет выведен на геостационарную орбиту, предназначен для высокоскоростного подключения к Интернету. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Стоимость спутника оценивается в $445 млн. Он был заказан у производителя Maxar компанией EchoStar и ее дочерним предприятием Hughes Network Systems.

После отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить вертикальную посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

SpaceX EchoStar
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