Минобороны РФ сообщило о встрече Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян был принят председателем государственных дел Корейской народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ыном, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности", - отметили в ведомстве в четверг.

"Сегодня глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", - сообщили в Минобороны РФ.