Harley-Davidson сократил выручку во II квартале на 1,6%, лучше прогноза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. немного снизил выручку во втором квартале 2023 года, однако показатель превысил прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-июне понизилась на 1,6% в годовом выражении и составила $1,45 млрд. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали падения показателя до $1,32 млрд.

Чистая прибыль в минувшем квартале сократилась до $178 млн, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $216 млн, или $1,46 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $1,24 на акцию.

Глобальные поставки мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале упали на 10%, до 42,9 тыс. из-за незапланированной приостановки работы заводов.

Тем временем розничные продажи выросли на 3%, до 51,5 тыс. В Северной Америке продажи повысились на 1% до 35,1 тыс., в регионе EMEA показатель снизился на 6% до 8,1 тыс., в Латинской Америке - вырос на 4% до 800. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи подскочили на 24% и достигли 7,5 тыс.

Компания ухудшила прогноз выручки на 2023 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 0-3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 4-7%.

Акции Harley-Davidson дорожают на 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 9,5% и составляет сейчас около $5,36 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 18,9% за этот период.