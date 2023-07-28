Moutai остался самым дорогим алкогольным брендом в мире восьмой год подряд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Moutai ("Маотай", подвид традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю) в восьмой раз подряд стал лидером глобального рейтинга алкогольных напитков. Об этом говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance.

Бренд, принадлежащий компании Kweichow Moutai Co. Ltd., оценивается в $49,7 млрд, за год его стоимость увеличилась на 16%.

На второй и третьей строчках расположились еще два китайских бренда – Wuliangye ($30,3 млрд, +5,4%) и Xinghuacun Fen Wine ($8,4 млрд, +68%).

Самыми быстрорастущими брендами стали производители текилы – мексиканский 1800 ($424 млн, +111,5%) и американский Casamigos ($934 млн, +108,5%). Текила опережает все остальные крепкие спиртные напитки по темпам рост рынка вот уже несколько лет, отмечает заместитель директора Brand Finace Генри Фарр.

Первое место среди пивных брендов мира занял Heineken: его стоимость возросла почти на 10% до $7,6 млрд. Возглавлявший список в прошлом году Corona Extra опустился на вторую позицию, из-за менее значительного повышения - на 6%, до $7,4 млрд. Третье место сохранил за собой Budweiser – бренд прибавил в цене почти 20%, достигнув отметки в $6,7 млрд.

Наиболее быстрый рост в сегменте пива и пивных напитков продемонстрировали китайские бренды Zhujiang ($680 млн, +44%) и Tsingtao ($2,1 млрд, +39%). В отличие от других компаний Zhujiang Brewery не стала повышать стоимость продукции, предлагая покупателям оптимальное соотношение цены и качества. Это увеличило спрос на ее продукцию со стороны молодых и чувствительных к изменению цен потребителей. Успех Tsingtao связан с пересмотром бизнес-модели: за 2022 год владелец бренда открыл более 250 пивных и презентовал новую клиентоориентированную стратегию, отмечается в сообщении Brand Finance.

В категории "вино и шампанское" самым дорогим брендом в третий раз подряд стал Moet & Chandon. Его стоимость оценивается в $1,3 млрд, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Ближайшему конкуренту - китайскому Changyu - напротив, удалось показать положительную динамику в 33% (до $1,2 млрд) и подняться сразу на две позиции за год. Несмотря на то, что этот бренд мало известен в западных странах, эксперты Brand Finance не исключают, что в будущем он может возглавить рейтинг за счет роста и без того объемного рынка винных напитков в Китае.

Третью строчку в сегменте вина и шампанского с показателем в $1 млрд занял американский бренд Chandon (+8%).

Самым быстрорастущим брендом в данной категории напитков стал Penfolds ($659 млн, +48%). Владеющая этим брендом австралийская компания Treasury Wine Estates в настоящее время прилагает усилия для повышения его глобальной узнаваемости и увеличения доли рынка. Так, в коллекции 2022 года впервые появились не только австралийские, но и французские, а также калифорнийские вина.