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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Пентагоне пообещали усилить военное присутствие в Австралии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Австралию заявил, что США нарастят военное присутствие в этой стране, увеличат военное сотрудничество в производстве боеприпасов и в космосе, сообщает портал The Australian.

Ранее Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Австралию для консультаций со своими австралийскими коллегами в формате "два плюс два" (AUSMIN): переговоры в этом формате проходят в 33-й раз и впервые с 2019 года.

В частности, США будут вкладывать средства в модернизацию баз на севере Австралии, будут активнее вести ротацию своих военных в стране, намерены на ежегодной основе отправлять сюда корабли для взаимодействия с австралийскими ВВС.

Также Остин сказал, что США помогут Австралии производить управляемые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и будут обеспечивать доступ австралийских военных к приоритетным типам боеприпасов. The Australian уточняет, что речь идет о ракетах для РСЗО HIMARS с дальностью боя свыше 70 км.

Между тем, соглашение США и Австралии о военном сотрудничестве в космосе носит секретный характер, отмечает издание.

Визит Остина и Блинкена в Австралию проходит на фоне нарастания соперничества США и КНР за военное преобладание в регионе. Вашингтон, в попытках противодействовать росту влияния Пекина, углубляет связи с союзниками в регионе, включая Японию и Южную Корею.

HIMARS Вашингтон Ллойд Остин Пентагон США Австралия
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