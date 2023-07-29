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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Глава Минобразования ФРГ допустила, что китайские студенты могут заниматься шпионажем

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер считает, что китайские студенты, стажирующиеся в Германии при содействии госструктур КНР, могут заниматься шпионажем в немецких университетах и научно-исследовательских институтах.

Об этих словах министра сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Китай все больше становится конкурентом и системным соперником в науке и исследованиях", - пояснила Штарк-Ватцингер.

Она поддержала решение университета им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге с 1 июня более не принимать студентов, которые получают средства только от правительственного Китайского стипендиального совета. Министр призвала другие образовательные и исследовательские учреждения последовать этому примеру.

В июне власти ФРГ впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, согласно положениям которой Китай является "партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах". При этом глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что немецкие власти определят области, где Германия наиболее зависима от Китая, в том числе в связи с поставками сырья, компонентов для энергетической отрасли, телекоммуникаций и медицины.

До этого, в мае, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС согласились с необходимостью предложенного им пересмотра стратегии в отношении КНР, "учитывая недавнюю внутреннюю эволюцию в Китае и траектории внешней политики". По словам Борреля, у ЕС в отношениях с КНР существует проблема экономической безопасности.

В середине июля руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал Евросоюз четко определить позицию Европы в вопросах стратегического партнерства с Китаем.

Германия Евросоюз КНР Китай Беттина Штарк-Ватцингер
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