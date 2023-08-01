В Гомельской области Белоруссии нашли останки мамонта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Ветковском районе Гомельской области Белоруссии спасатели нашли останки мамонта в акватории реки Беседь.

"Удивительную находку обнаружили водолазы Гомельского областного управления МЧС при обследовании акватории реки Беседь в деревне Светиловичи сегодня (во вторник 1 августа - ИФ) около 14.00", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на данные МЧС.

Как уточнили в ведомстве, на место находки привлекались специалисты из музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, которые подтвердили гипотезу, что останки принадлежат мамонту.