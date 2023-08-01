Бывший Twitter пригрозил оспорить в суде отчет об усилении разжигания ненависти в твитах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Принадлежащая Илону Маску компания X, ранее известная как Twitter, пригрозила некоммерческому Центру противодействия ненависти в цифровом пространстве (CCDH), который выпустил отчет о возросшем числе ненавистнических постов в микроблогах сети, сообщает MarketWatch.

CCDH регулярно публикует исследования о проблемах разжигания ненависти, экстремизма и вредоносного поведения в социальных сетях. В очередном отчете организации отмечается, что после приобретения Twitter Маском число содержащих ненависть высказываний на платформе увеличилось, поскольку администрация сайта не удаляет большую часть подобных постов, написанных верифицированными пользователями, даже несмотря на поступающие жалобы.

Адвокат Алекс Спиро, представляющий интересы X, направил 20 июля в CCDH письмо с предупреждением о судебном разбирательстве. В письме он охарактеризовал публикацию отчета НКО как попытку нанести ущерб бизнесу и репутации компании, оттолкнув от нее рекламодателей. Он также поставил под сомнение компетентность исследователей и предположил, что CCDH получает средства от некоторых конкурентов соцсети.

Основатель и глава CCDH Имран Ахмед заявил АР, что раньше никогда не получал подобной реакции на отчеты. Как правило, объекты критики CCDH в ответ защищают свою работу или обещают решить выявленные проблемы.

Он выразил опасения, что из-за действий X другие исследователи не станут рисковать, собирая материалы относительно этой соцсети, и что стратегия угроз может быть взята на вооружение компаниями из других сфер.

"Маск только что объявил открытую войну", - сказал Ахмед.

АР напоминает, что Маск считает себя бескомпромиссным сторонником свободы слова и привечает в сервисе микроблогов пользователей с самыми радикальными позициями, но иногда и его задевает критика его действий или деятельности его компаний.